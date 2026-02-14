В прошлом году из-за аномально теплой погоды забег во Владимире пришлось отменить.
14 февраля во Владимире проводится 44-я Всероссийская гонка «Лыжня России». Центром массового старта по традиции стал парк «Дружба». Дистанции – 1, 5 и 10 километров. Но есть и нововведение – теперь к основной программе добавится «Забег почетных гостей» на дистанцию в 3 километра – для участников и ветеранов СВО.
Безопасность мероприятия организована сотрудниками частного охранного предприятия совместно с правоохранителями.
Для участников забега и болельщиков оборудованы зоны торговли, обогрева, раздевалки и полевая кухня.
