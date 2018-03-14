14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю. Ее последствия отразятся даже на тех людях, которые не считают себя метеозависимыми.

14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю.Ее последствия отразятся даже на тех людях, которые не считают себяметеозависимыми.Появилась информация о сильнейшеймагнитной буре, ожидающейся в ближайшее время. Причиной природного явления станет "экстремально опасная" вспышка на Солнце, сообщает .Уже в ближайшие пару часов практическивсе жители Земли почувствуют перепады артериального давления, головную боль ислабость. Также сообщается, что спутниковые системы и электроприборы могутвыйти из строя. Аналогичное явление ожидается и 15 марта.Более утешительный прогноз дала Лаборатория рентгеновской астрономии СолнцаФИАН. На сайте организации сообщается, что в течениеближайших двух недель Землю ожидают практически ежедневные геомагнитные катаклизмы.После 26 марта 2018 года геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, имагнитные возмущения пойдут на спад, предполагают эксперты.Напомним, магнитнаябуря – это реакция земного шара на активность, возникающуюна поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, послечего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительныйрост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайноширокий поток плотного солнечного ветра.Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии СолнцаФИАН сообщили озаметном усилении колебаний магнитного поля Земли, причиной которых послужилопоявление крупной дыры на том участке солнечного диска, которым он обращен кЗемле.