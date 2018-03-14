14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю.
Ее последствия отразятся даже на тех людях, которые не считают себя
метеозависимыми.
14 марта весь мир ожидает самую мощную в текущем году магнитную бурю.
Ее последствия отразятся даже на тех людях, которые не считают себя
метеозависимыми.
Появилась информация о сильнейшей
магнитной буре, ожидающейся в ближайшее время. Причиной природного явления станет "экстремально опасная" вспышка на Солнце, сообщает .
Уже в ближайшие пару часов практически
все жители Земли почувствуют перепады артериального давления, головную боль и
слабость. Также сообщается, что спутниковые системы и электроприборы могут
выйти из строя. Аналогичное явление ожидается и 15 марта.
Более утешительный прогноз дала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН. На сайте организации сообщается, что в течение
ближайших двух недель Землю ожидают практически ежедневные геомагнитные катаклизмы.
После 26 марта 2018 года геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и
магнитные возмущения пойдут на спад, предполагают эксперты.
Напомним, магнитная
буря – это реакция земного шара на активность, возникающую
на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после
чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительный
рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайно
широкий поток плотного солнечного ветра.
Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН сообщили о
заметном усилении колебаний магнитного поля Земли, причиной которых послужило
появление крупной дыры на том участке солнечного диска, которым он обращен к
Земле.