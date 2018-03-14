Злоумышленник предложил женщине приобрести пять якобы царских серебряных монет XVIII – начала XX веков. Но она усомнилась в их подлинности и обратилась в полицию...

Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества.В ОМВД России по району Проспект Вернадского обратилась 43-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Она сообщила, что неизвестный мужчина на проспекте Вернадского предложил ей приобрести пять якобы царских серебряных монет XVIII – начала XX веков. Но, после того, как женщина внимательно рассмотрела монеты, у нее возникли сомнения в их подлинности, и она обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали подозреваемого - 58-летнего ранее судимого приезжего.У него изъято 15 монет. Исследованием установлено, что все они являются современными китайскими подделками, изготовленными из медно-никелевого сплава.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39