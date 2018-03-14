Он будет посвящен воссоединению Крыма и России

18 марта в Костроме пройдет митинг-концерт.Начало мероприятия - в 20 часов. Концерт пройдет в парке Победы. Костромичи выступят в поддержку события, которое произошло 4 года назад - воссоединения Крыма и России. Именно в этот день Владимир Путин подписал договор о принятии новых субъектов в состав страны.Концерт будет длиться в течение двух часов. В нем примут участие лучшие творческие коллективы города. Всех гостей праздника будет ждать горячий чай и полевая кухня.