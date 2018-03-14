Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. FA выступила против игнорирования мундиаля.

Футбольная ассоциация Англии (FA) провеласовещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года,который пройдет в России. FA выступила против игнорирования мундиаля.Спортивная организация приняларешение о невмешательстве футболистов и болельщиков в политические конфликты.Однако бойкот возможен в том случае, если Министерство иностранных дел Англиипридет к выводу, что в России безопасность игроков и членов английскойделегации будет под угрозой, сообщает Daily Mail.Отметим, 15 марта на вопросы по поводу участия сборной Англиив соревнованиях ответит тренер команды Гарет Саутгейт. Руководство FAнастаивает на том, что он при этом должен будет избежать политическихкомментариев.Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьине будут присутствовать на футбольном чемпионате в России. Таким образом онихотят выразить протест в связи с делом об отравлении экс-сотрудника Главного разведывательногоуправления (ГРУ) СергеяСкрипаля.Крометого, выступая перед парламентариями, Мэй заявила, что Великобритания высылает 23 российскихдипломатов. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД СергеяЛаврова посетить Лондон.Напомним, 4 марта 2018года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипальи его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку.Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей иЮлия лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя внебо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическимгазом. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.