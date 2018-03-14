Компания Apple объявила, что проведет свою ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC — с 4 по 8 июня 2018 года. На приуроченном к открытию конференции мероприятии ожидаются анонсы следующих версий операционных систем Apple, а также новых устройств.

Компания Apple объявила, что проведет свою ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC — с 4 по 8 июня 2018 года. На 29-й по счету WWDC, которая вновь пройдет в Сан-Хосе (Калифорния), главными новостями по обыкновению станут грядущие нововведения в программном обеспечении Apple, главным образом — в операционных системах iOS, macOS, watchOS и tvOS. Однако наблюдатели ждут и анонса нескольких "железных" новинок.Что Apple представит на WWDC?Если "яблочная" компания не нарушит многолетнюю традицию, ключевыми анонсами WWDC 2018 станут новые версии iOS и macOS — под номерами 12 и 10.14, соответственно. Ожидается, что в этом году Apple воздержится от масштабных изменений в операционке, сфокусировавшись главным образом на устранении багов и оптимизации работы системы. Однако, если верить утечкам в СМИ, кое-какие новшества все же готовятся.Как сообщала Bloomberg, "ожившие смайлики" анимоджи получат новых персонажей и упрощенное навигационное меню, также к ним будет открыт доступ с планшетов iPad (не исключено, что новые модели "айпадов" оснастят системой FaceID). Как ожидается, анимированные смайлики будут интегрированы с камерой FaceTime, что позволит пользователям примерять на себя различные "маски" прямо во время видеозвонка.Компания намерена усовершенствовать работу режима "Не беспокоить", чтобы он смог более эффективно и избирательно отклонять входящие звонки и заглушать оповещения. Кроме этого, планируется более глубокая интеграция помощницы Siri в поисковую строку на "айфонах", новый интерфейс для импорта фотографий на iPad и возможность нескольким людям играть в игры дополненной реальности одновременно.”В Apple осознали, что iOS требует доработки "под капотом"читайте такжеНо важнейшим нововведением экосистемы Apple станет, по версии Bloomberg, интеграция macOS и iOS: приложения для мобильной платформы Apple можно будет запускать на ноутбуках и других компьютерах "яблочной" компании. Причем коснется это не только софта, созданного в Купертино, но и программ сторонних разработчиков.WWDC 2018: все ждут дешевые MacBook Air и iPadApple нередко использует свою конференцию в начале лета, чтобы представить и новые устройства. В этом году, если верить утечкам и информации заслуживающих доверия аналитиков вроде Мин-Чи Куо из KGI Securities, Apple представит на WWDC 2018 новый MacBook Air. Этот популярный компьютер фактически не менялся уже много лет — компания лишь ставила в него более современные процессоры. Но в этом году, судя по имеющейся информации, компьютер впервые получит Retina-экран высокой четкости, как у 12-дюймового MacBook или MacBook Pro. Более того, стоить новый MacBook Air будет дешевле — базовую модель вместо 999 долларов оценят в 899, а, возможно, и в 799. Таким образом, в линейке Apple появится по-настоящему доступный ультрабук.Кроме того, ожидается обновление линейки iPad. Не исключено, что компания представит еще более дешевую базовую модель планшета (годом ранее вышел iPad 2017, стоящий в России от 25 000 рублей. iPad Pro тоже обновят, вероятно, дополнив позаимствованной у iPhone X фронтальной камерой TrueDepth с поддержкой FaceID. Не исключено, что и внешне новые "премиальные" планшеты станут сильнее напоминать флагманский смартфон Apple."И еще одно": Apple пора рассказать о будущем Mac ProНаконец, Apple который год критикуют за отсутствие в линейке полноценного профессионального компьютера Mac Pro, в котором было бы легко менять любые комплектующие — не ноутбука или моноблока вроде мощного, но почти не подлежащего самостоятельному апгрейду сверхдорогого iMac Pro. В апреле 2017-го представители Apple рассказали журналистам, что от идеи создать такой компьютер на смену цилиндрическому Mac Pro образца 2013-го года не отказываются.”Как может выглядеть новый "модульный" Mac Pro?читайте такжеТак что настроенные оптимистично фанаты компьютеров Apple ждут, что на WWDC 2018 представители компании расщедрятся хотя бы на предварительный анонс нового "самого-самого" компьютера Mac. Все детали с открытия конференции WWDC 2018 можно будет узнать из прямой видеотрансляции мероприятия, которую обещает организовать Apple.