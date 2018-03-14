Наезд полицейского на ребенка в Ростове-на-Дону, замерзший на трассе в БАшкирии крокодил и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Наезд полицейского на ребенка в Ростове-на-Дону, замерзший на трассе в БАшкирии крокодил и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Жительница Нижнего Новгорода хочет взыскать три миллиона рублей за гибельсупруга при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, сообщаетСотрудникподрядной организации выполнял работы для "Лукойл-Нефтеоргсинтеза". Ранее компанияуже перечислила семье погибшего 351 тысяч 917 рублей.Пассажиры "Победы" просидели в самолете шесть часов, пережив восемьпопыток взлететь, пишет Инцидент произошел в ростовском аэропорту"Платов". По имеющейся информации, экипаж лайнера, несмотря на паникупассажиров, "смеялся", а потом некоторым путешественникам и вовсе предложиливыйти и никуда не лететь. Согласно нормативам, авиаперевозчик обязан черезнесколько часов задержки рейса предоставить напитки, затем – горячее питание, аспустя шесть часов – гостиницу. Но "Победа" заморачиваться не стала.Видео наезда полицейскогона ребенка в Ростове-на-Донупопало в Сеть, передает Ролик, на котором, поданным автора, страж порядка за рулем машины сбил выбежавшего на дорогу школьника,разместили в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как ребеноквыбегает из-за машины и начинает пересекать дорогу. В это время его сбивает авто.От удара он падает на землю.В Татарстане мужчина 165 раз изнасиловал свою падчерицу, передаетИзвестно, что 36-летнего педофила осудили на 15лет колонии строгого режима. Суд установил, что с октября 2010 года оставаясьнаедине с девочкой, он насиловал ее. При этом воля ребенка была подавлена.Своей матери о действиях отчима она рассказала лишь в апреле 2017 года. Послеэтого мужчину задержали.В одну из Ишимских больниц Тюменскойобласти была доставлена 85-летняя женщина с термическим ожогом руки, которыйона получила при падении на печь, сообщает Кроме того, пациентка жаловалась наголовокружение и тошноту. При осмотре пенсионерки медики обнаружилина ее голове небольшую рану, появление которой бабушка объяснила тем, что припадении она ударилась головой о какой-то металлический предмет. Пациенткепоставили диагноз: оскольчатый перелом костей черепа с внедрением отломков вполость черепа и повреждением головного мозга. Женщина была направлена натрепанацию черепа. Операция прошла успешно.Врачи выявили, чем чаще всего болеют жители Омской области, передает С начала 2018 года диспансеризациюзавершили уже 64,5 тысяч омичей. При этом на второй этап для проведениядополнительного обследования направлено 18,3 тысячи пациентов. Оказалось, что чащевсего жители региона страдают заболеваниями эндокринной системы, расстройствапитания и нарушения обмена веществ, специалисты выявляют болезни, связанные снарушениями системы кровообращения и органов пищеварения.Удмуртии 17-летний студент из города Глазова сбыл фальшивую пятитысячнуюкупюру, купив обед в столовой, сообщает По данному факту следователи возбудили уголовное дело в отношениитрех местных жителей. Известно, что жена одного из обвиняемых работалапродавцом. При сдаче дневной выручки она обнаружила фальшивку. Женщина сообщилаоб этом своему супругу. Мужчина решил сбыть подделку, чтобы заменить ее наподлинную купюру. Он предложил своему 27-летнему знакомому разменять купюру.Тот, в свою очередь, переложил это на 17-летнего студента одного из училищ.Подросток рассчитался фальшивкой в столовой своего учебного заведения. Обвиняемымгрозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.По информации двое тагильчан осуждены за кражу УАЗ-Патриот и семи колесиз автосалона. Причиненный ущерб составил более 694тысяч рублей. По решению суда один из мужчин отправится в колонию строгогорежима на 2,3 года, второй приговорен к году лишения свободы условно сиспытательным сроком на два года.Двое жителейКраснослободска Волгоградской области могут сесть на десять лет за подрывбанкомата, пишет портал Злоумышленникипротянули к терминалу шланг с газом, затем подготовили детонатор и привели егов действие. Хотя обшивка банкомата разлетелась, ячейку с деньгами вскрыть так ине удалось. И тогда подозреваемые скрылись с места происшествия без наличных. Всодеянном злоумышленники они сознались.Невероятная находка была сделана вБаймакском районе Башкирии. Водитель автомобиля Азмун Фитисов, проживающий вСибае, сообщил, что обнаружил на зимней дороге замерзшего мертвого крокодила, передаетМужчина затрудняется с ответом на вопрос, откуда натрассе могло взяться экзотическое животное. Пользователи соцсетей предположили,что крокодила мог потерять по пути следования какой-нибудь передвижной зоопарк.Житель Башкирии зарезал сожительницу, не давшуюопохмелиться, сообщаетВ разгар ссоры мужчина схватилсяза нож и ударил им 46-летнюю потерпевшую в живот. Мужчина уде признался всодеянном.