Директор одного из
предприятий Китая занялся сексом со своей подчиненной сразу после того, как провел
совещание. В порыве страсти мужчина забыл о системе безопасности и установленной
в кабинете камере.
Директор одного из
предприятий Китая занялся сексом со своей подчиненной сразу после того, как провел
совещание. В порыве страсти мужчина забыл о системе безопасности и установленной
в кабинете камере.
Незадолго до этого руководитель
проводил совещание с коллегами из пяти провинций. Сразу после мероприятия директор
воспользовался своим служебным положением и предался плотским утехам с сотрудницей
своей компании, как сообщает . Какие санкции были применены к любовникам, не сообщается. Известно
лишь то, что компрометирующий материал был незамедлительно удален из китайского
интернет-сегмента.