Директор одного из предприятий Китая занялся сексом со своей подчиненной сразу после того, как провел совещание. В порыве страсти мужчина забыл о системе безопасности и установленной в кабинете камере.

Директор одного изпредприятий Китая занялся сексом со своей подчиненной сразу после того, как провелсовещание. В порыве страсти мужчина забыл о системе безопасности и установленнойв кабинете камере.Незадолго до этого руководительпроводил совещание с коллегами из пяти провинций. Сразу после мероприятия директорвоспользовался своим служебным положением и предался плотским утехам с сотрудницейсвоей компании, как сообщает . Какие санкции были применены к любовникам, не сообщается. Известнолишь то, что компрометирующий материал был незамедлительно удален из китайскогоинтернет-сегмента.