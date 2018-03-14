В связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон усиливает контроль за российскими гражданами на британских границах. В частности, будут усилены проверки частных самолетов.

В связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон усиливает контроль за российскими гражданами на британских границах. В частности, будут усилены проверки частных самолетов, передает "Интерфакс"."Великобритания продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты. В нашей стране нет места для этих людей и для их денег", — заявила Тереза Мэу.Она также пообещала ускорить рассмотрение в парламенте так называемой "поправки Магнитского" к законопроекту об отмывании денег. Кроме того Лондон потребовал высылки 23 российских дипломатов и заявил, что приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. При этом глава британского парламента подчеркнула, что объявленные меры давления на РФ не направлены против обычных россиян."У нас нет разногласий с российским народом, добившимся великих достижений в своей истории", — добавила британский премьер.Осужденный в России за госизмену Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. 4 марта экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в одном из торговых центров. В Британии считают, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.