За первые сутки второго периода второго этапа продаж болельщики купили 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Все они были реализованы в порядке живой очереди.

За первые сутки второго периода второго этапа продаж болельщики купили 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Все они были реализованы в порядке живой очереди.13 марта болельщики сообщали о трудностях работе билетной платформы. В течение нескольких часов они не могли войти на сайт, чтобы купить билеты. Позже Международная федерация футбола принесла извинения.Ранее по итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%), отмечает ТАСС. Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии и Китая.