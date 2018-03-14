На чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом речи о бойкоте турнира не идет, и сборная Англии на нем сыграет.

На чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом речь о бойкоте турнира не идет, и сборная Англии на нем сыграет."Наши высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию", — сказала Мэй во время выступления в парламенте, ее слова приводит РИА Новости. Президентом футбольной ассоциации Англии является принц Уильям.