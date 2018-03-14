Ксения Собчак обнародовала трогательное фото. На снимке скандально известная телеведущая запечатлела мать Людмилу Нарусову без макияжа и маленького сына.

Ксения Собчак обнародовала трогательное фото. На снимке скандально известная телеведущая запечатлела мать Людмилу Нарусову без макияжа и маленького сына.На официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак успевает не только публиковать материалы о своей деятельности в качестве кандидата в президенты страны, но и выкладывает фотографии частного характера. Так, телеблондинка показала фотографию, на которой запечатлены ее мать Людмила Нарусова и полуторагодовалый сын Платон. "Доброе утро, бабушка!!!" – коротко подписала снимок Собчак.Интимное фото произвело фурор. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах малышу и его бабушке. "Рада за Ксюша, все успела и карьеру сделала и родила! Уверена она прекрасная мама! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вот кто точно будет президент !!! С такой головой! 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Собчак проснулся", "Любовь в глазах", "Как мило...", "Какая между ними любовь💞, здорово!", "Судя по черепу, у ребенка будет математический склад ума! Пусть растет здоровым и счастливым!" – высказались умилившиеся подписчики.Кстати, нашлись такие пользователи, которые всерьез обеспокоились размером головы малыша. "Ребенок с очень большой головой, а что врачи говорят?", "Головастик такой", "да уж... голова большая даже подозрительно както((", "У него такая голова большая почему", "Головастый малый... умный наверное будет🤔", "А правда почему у ребенка голова такая большая?" – задались вопросом некоторые комментаторы.Впрочем, нашлось много людей, кто объяснил такую особенность. "у маленьких детей голова всегда непропорционально больше туловища, а ноги короткие. И почему все пристали к голове?! Неужели малышей никогда не видели?", – написала одна из фанаток Ксении Собчак. Напомним, телеведущая впервые стала матерью в ноябре 2016 года. Ксения родила сына от супруга, актера Максима Виторгана.