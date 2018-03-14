Уникальный дискуссионный проект позволил жителям Владимирской области напрямую пообщаться с представителями власти о самых насущных проблемах.

6 марта в областной филармонии прошёл круглый стол в рамках проекта #ЧТОНЕТАК. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата РФ и Общественная палата Владимирской области при содействии Института общественного проектирования, журнала «Русский репортёр» и центра ПРИСП. Владимирская область стала десятым регионом нашей страны, принявшим участие в федеральном проекте. Главными предметами дискуссии стали проблемы экологии региона и вопрос открытости власти к диалогу с рядовыми гражданами.Правда рождается в диалоге-Главный посыл нашего проекта #ЧТОНЕТАК, это не то, что всё плохо, а что именно необходимо всем вместе улучшить, - сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов. - Это не против - это за. За то, чтобы всё стало правильно. ОП должна быть мостиком между властью и гражданами в пользу граждан. Иногда надо приехать из Москвы чтобы наладить контакт, запустить диалог, а потом люди ещё долго общаются и решают многие важные вопросы. Предлагаем на площадке ОПВО организовать дискуссионный клуб. Такие клубы уже работают в рамках нашего проекта в разных регионах.Например, очень активный клуб в Рязани. Сейчас создаются аналогичные клубы в Кирове, в других регионах.Было отмечено, что проект #ЧТОНЕТАК в тандеме с дискуссионным клубом – большой шаг к соуправлению государством. Конструктивный диалог между членами ОП РВ, федеральными экспертами, общественными активистами и представителями СМИ, обязательно должен повлиять на благополучное развитие региона.Промышленность и экологияВопрос экологического загрязнения региона стал, пожалуй, самым горячо обсуждаемым на круглом столе.-Я представляю инициативную группу граждан по борьбе с незаконным строительством битумного завода в деревне Рукав, - заявил общественный активист Андрей Прокофьев. – О строительстве жителей никто не спрашивал. Публичных слушаний не проводилось - а это единственный законный способ. Мы направляли запросы главе города и администрации, заявляли, что мы не согласны. Объявления о публичных слушаниях публикуют некорректно, никто не может ничего понять. Перевод земель даёт право собственнику строить любое самое опасное предприятие. Управление архитектуры выступило и заказчиком, и исполнителем, и проверяющим по проекту. Это непрофессионализм и безответственность.Активист выразил опасения жителей деревни, что как только завод начнёт работать - остановить его будет невозможно. Местные жители считают, что оборудование планирующегося предприятия будет значительно превосходить по мощности изначально заявленное, и это при том, что проект системы очистки представлен не был. Если опасения подтвердятся, то все отходы с предприятия будут сливать в ручей, протекающий близ деревни.- В последнее время всё обсуждается публично, и без публичных слушаний ничего не решается. На «Биотуме» создали рабочую группу, готовую приглашать всех желающих и открыто проводить любые экспертизы. Что касается очистных сооружений - мы будем смотреть. Приглашаю вас прийти на место, к ручью и вместе решить все проблемы, - сказал глава администрации города Владимир Андрей Шохин.Суздалю – чистый воздух!На мероприятии выступили и жители города Суздаль, высказавшиеся против строительства свинокомплекса вблизи от туристического города.- Суздаль - памятник ЮНЕСКО, а здесь хотят строить мегасвинокомплекс. Это недопустимо. Наша власть подписала инвестпроект такой стройки на суздальском Ополье. Площадку видно из города. Это решение нанесёт непоправимый ущерб экологии. Миллионы тонн навоза в год. Загрязнение вод, воздуха, земель. Давайте не превращать Суздаль в свинокомплекс. Мы просили перенести площадку. Собрали 2500 подписей. Пока мы писали обращения, уже подготовлен проект и находится на рассмотрении. Через месяц будет разрешение на строительство. Где государственная экспертиза? Где публичные слушания? – выразила мнение инициативной группы против строительства свинокомплекса под Суздалем активистка Татьяна Петухова.Вопросы были поставлены ребром и требовали подобающих ответов.- Мы давно планируем строительство свинокомплекса, - сообщил заместитель генерального директора компании, в планах которой строительство свинокомпдекса, Александр Филатов. - Он отвечает всем современным санитарным нормам. От свинокомплекса до Суздаля большое расстояние - 13 км. Оборудование комплекса завезено из Европы, и оно высшего класса. Суздаль — это звезда всей России, и за него переживают все. Провели владимирскую экспертизу. Разговаривали с местными жителями. Есть планы по развитию близлежащей деревни, созданию новых рабочих мест и развитию региона в целом. Всё, что требуется по закону, будет сделано, включая публичные слушания.Власть готова к диалогуРадикальнее всех высказались жители Киржачского района.- Баланс между властью и народом невозможен. У народа, нет инструментов влияния на власть. ОПВО не работает, общественные слушания не проводятся. Здесь находится глава администрации Киржачского района, и он кулуарно утвердил строительство объекта, против которого всё Филипповское борется. Объект продолжает проектироваться и строиться. А ведь это погубит весь водосбор от Чернова на СНТ Юг, а это — стратегические запасы воды. Закончить хочу тезисом: сегодня нормативные документы не соответствуют здравому смыслу, их соблюдение приведёт к ухудшению экологической обстановки, и это все понимают, - заявил представитель инициативной группы жителей поселения Филипповское Борис Благославов.Присутствовавший в зале глава Киржачского района ответственно заявил, что не выносил решения о строительстве на территории поселения. Чиновник сказал: «Всё пройдет по закону — через проект, экспертизу, публичные слушания. Что там будет, пока никто не знает».В свою очередь, заместитель секретаря ОП РФ заверил членов дискуссии в том, что на территории Владимирской проведут выездное заседание комиссии ОПРФ по экологии. На заседании все проблемные вопросы будут решать совместными усилиями власти и общественных активистов.- Прошу все инициативные группы по экологии: сформулируйте, пожалуйста, свои предложения о том, что нужно сделать, и передайте их в ОПВО. Коллеги передадут ваши предложения нам, и мы все вместе подумаем, что нужно сделать, чтобы все проблемы были решены, - сообщил Александр Точенов.