Частная православная школа в Судогде получила грант от областных чиновников. Они осмотрели кабинеты, пообщались с воспитанниками. Учатся здесь 67 детей. Преподают им 8 педагогов. Школа разместилась в бывшем приходском училище. Грант, размером в 100 тысяч рублей, пойдёт на оборудование кабинета для первоклашек.

14.03.2018Частная православная школа в Судогде получила грант от областных чиновников. Они осмотрели кабинеты, пообщались с воспитанниками. Учатся здесь 67 детей. Преподают им 8 педагогов. Школа разместилась в бывшем приходском училище. Грант, размером в 100 тысяч рублей, пойдёт на оборудование кабинета для первоклашек.Метки: образование, школа, православие, грант, деньги, Судогда