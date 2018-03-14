Основной акционер и исполнительный директор мадридского футбольного клуба Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин был задержан 13 марта в московском аэропорту Шереметьево и провел там всю ночь.

Основной акционер и исполнительный директор мадридского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан 13 марта в московском аэропорту Шереметьево и провел там всю ночь.Во вторник, 13 марта, "Атлетико" прибыл в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы со столичным "Локомотивом". Мигель Анхель Хиль Марин во время прохождения таможенного контроля не смог найти паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта. 14 марта консульство Испании в Москве уже пообещало ему новый паспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание AS. Отмечается, что Мигель Анхель Хиль Марин обычно редко посещает выездные матчи команды.