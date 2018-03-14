Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака в 2017 году, опубликовала на своей странице в Instagram снимок из семейного архива. Анна Нахапетова до сих пор болезненно переживает потерю самого близкого человека.

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака в 2017 году,опубликовала на своей странице в Instagram снимок из семейного архива. Анна Нахапетова досих пор болезненно переживает потерю самого близкого человека.Актриса ибалерина продолжает скучать по маме. Она ежедневно она вспоминает родную душу. Наэтот раз Анна выложила в свой микроблог архивный снимок с Верой Глаголевой. Нафотографии маленькая Аня позирует вместе с молодой родительницей. Онизапечатлены в кадре улыбающимися и трогательными, с одинаковыми прическами."Черно-белоедетство. Мы были счастливы, впереди вся жизнь и вера в светлое будущее", —подписала снимок Нахапетова. Пользователи откликнулись на чувства Анны и выразилисвои соболезнования семье Веры Глаголевой. "Такие красивые", "Похожи с мамой","Светлая память, мы вас помним", "Держитесь, сил Вам", – написали поклонникипод снимком поддерживая акртистку в горе.Ранее Анна Нахапетова опубликовала трогательноевидео – нарезку из разных фильмов с участием Веры Глаголевой. "Нет, времяне лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас...Полгода..." – написала в сопровождении к ролику дочь Глаголевой.Напомним, артистка умерла 16 августапрошлого года в Германии, куда приехала на плановое обследование.Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим заболеванием. О том, что Глаголевойрак, знали только самые близкие друзья и родные, так как актриса предпочиталаскрывать свою болезнь от общественности. 19 августазвезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.