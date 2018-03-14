Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака в 2017 году,
опубликовала на своей странице в Instagram снимок из семейного архива. Анна Нахапетова до
сих пор болезненно переживает потерю самого близкого человека.
Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака в 2017 году,
опубликовала на своей странице в Instagram снимок из семейного архива. Анна Нахапетова до
сих пор болезненно переживает потерю самого близкого человека.
Актриса и
балерина продолжает скучать по маме. Она ежедневно она вспоминает родную душу. На
этот раз Анна выложила в свой микроблог архивный снимок с Верой Глаголевой. На
фотографии маленькая Аня позирует вместе с молодой родительницей. Они
запечатлены в кадре улыбающимися и трогательными, с одинаковыми прическами.
"Черно-белое
детство. Мы были счастливы, впереди вся жизнь и вера в светлое будущее", —
подписала снимок Нахапетова. Пользователи откликнулись на чувства Анны и выразили
свои соболезнования семье Веры Глаголевой. "Такие красивые", "Похожи с мамой",
"Светлая память, мы вас помним", "Держитесь, сил Вам", – написали поклонники
под снимком поддерживая акртистку в горе.
Ранее Анна Нахапетова опубликовала трогательное
видео – нарезку из разных фильмов с участием Веры Глаголевой. "Нет, время
не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас...
Полгода..." – написала в сопровождении к ролику дочь Глаголевой.
Напомним, артистка умерла 16 августа
прошлого года в Германии, куда приехала на плановое обследование.
Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим заболеванием. О том, что Глаголевой
рак, знали только самые близкие друзья и родные, так как актриса предпочитала
скрывать свою болезнь от общественности. 19 августа
звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.