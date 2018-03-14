По информации регионального Управления МЧС, автомобиль «Хёндай» не пропустил пожарную машину, которая ехала с включенным спецсигналами для тушения пожара в жилом доме

ДТП с участием пожарной машины произошло накануне на площади Фрунзе Владимира. По информации регионального Управления МЧС, автомобиль «Хёндай» не пропустил пожарную машину, которая ехала с включенным спецсигналами для тушения пожара в жилом доме на улице Растопчина. В итоге произошло столкновение двух транспортных средств. Погибших и пострадавших нет.