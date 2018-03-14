Пара москвичей с легкостью обвела вокруг пальца состоятельного клиента, намеревавшегося поменять на рубли 1 миллион долларов. Крупная сумма за считанные минуты перекочевала в карман мошенников, изображавших сотрудников обменного пункта, а их самих и след простыл.

Пара москвичей с легкостью обвела вокруг пальца состоятельного клиента, намеревавшегося поменять на рубли 1 миллион долларов. Крупная сумма за считанные минуты перекочевала в карман мошенников, изображавших сотрудников обменного пункта, а их самих и след простыл, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Злоумышленники ради богатого клиента арендовали помещение в Тверском районе столицы, где ранее располагался обменник. Пока мужчины наводили лоск в офисе (притом что не имели ни документов, ни лицензии на осуществление банковской деятельности), их подельники активно рекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют "как имеющий наиболее выгодный курс". Обмен оказался односторонним: операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета купюр, а сам покинул помещение через тайный ход.В конце концов оперативникам удалось выйти на след двух подозреваемых — 43-х и 46-летнего жителей Москвы. В подвале частного дома одного из них они обнаружили коробки с деньгами и пистолет. О том, какую сумму успели потратить злоумышленники, ничего не сообщается.Предполагаемых мошенников взяли под стражу, их пособники все еще находятся на свободе.