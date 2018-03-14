Он писал для ведущих издательств страны, на его произведениях выросло несколько поколений детей, именно он подарил слова советскому, а затем и российскому гимну. В марте знаменитому писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 105 лет. Почему его творчество остаётся актуальным и сегодня, узнала Маргарита Махрова.
14.03.2018
Он писал для ведущих издательств страны, на его произведениях выросло несколько поколений детей, именно он подарил слова советскому, а затем и российскому гимну. В марте знаменитому писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 105 лет. Почему его творчество остаётся актуальным и сегодня, узнала Маргарита Махрова.