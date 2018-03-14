Екатерина Стриженова дала откровенное интервью. Популярная актриса и телеведущая высказалась об измене и о том, что сейчас непростое время, когда рушится все.

Екатерина Стриженова дала откровенное интервью. Популярная актриса и телеведущая высказалась об измене и о том, что сейчас непростое время, когда "рушится все".Екатерина Стриженова призналась, что для нее очень важно постоянство. "Мой гример Ирина работает со мной уже 17 лет, водитель возит моих детей 10 лет, помощница по дому столько же… Мой любимый дизайнер – сестра Виктория, она одевает меня всю жизнь. И муж пока тот же, что и 30 лет назад", – отметила телеведущая.Екатерина высказалась о супружеской измене весьма категорично. "За собой замечаю, что никогда не пойду налево, если меня все устраивает", – заявила она. Телеведущая уверена, что если близки человек начинает раздражать по пустякам это плохой тревожный знак."Конечно, у нас с Сашей есть разногласия, и иногда мы спорим. Существует простой психологический тест: если тебя раздражает, как человек ест, это первый звонок. Раздражать начинают мелочи, из которых состоит жизнь: не туда поставил, не так посмотрел… А когда ты любишь, то тебе все так: как он сидит, спит, молчит и дышит!" – заявила Екатерина.При этом Стриженова отметила, что в современном обществе все очень неоднозначно и текуче. "Мы живем в непростое время, рушится все – ценности и идеалы, практически совсем разрушен институт брака. Теперь нет надобности узаконивать отношения, можно просто жить не тужить, и никакой ответственности. А надоест, разойтись и наплевать на детей и их будущее. А по мне люди, которые живут в гражданском браке, не уверены в себе и в своих чувствах, они все время откладывают и прикидывают: а если я сейчас заверну за угол и встречу принца на белом коне? Это же ужасно, когда ты постоянно в погоне за лучшей жизнью, когда тебе нехорошо здесь и сейчас. Это ведь такой непокой", – цитирует Екатерину Стриженову .