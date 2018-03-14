Центробанк ведет двойную политику – регулятор намеренно топит банки, а иногда всеми силами сохраняет их как действующие юридические лица. Эксперты полагают, что таким образом под банковский сектор закладывается мина замедленного действия.

Центробанк ведет двойную политику –регулятор намеренно топитбанки, а иногда всеми силами сохраняет их как действующие юридические лица. Экспертыполагают, что таким образом под банковский сектор закладывается миназамедленного действия.Адвокат бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов уверен, что вситуации, когда были признакифальсификации отчетности, как в банке "Югра", определить ответственное в этомдолжностное лицо в ЦБ просто невозможно. Так в эфире программы"Эхономика" на радиостанции заявил эксперт.Отрицать тот факт, что Центробанк является регуляторомбанковского сектора экономики бессмысленно, но в тоже время проводимая имполитика должна иметь понятные всем участникам рынка ограничения, считаетГришанов.По его мнению, решения Центробанка избирательны,а иногда кулуарны и непрозрачны. В похожих ситуациях, отмечает эксперт, никтоне может разобраться, почему, как в случае с банком "Югра", ЦБ поступает однимобразом, а в случае с банком "Открытие", или "Пересвет", другим образом.Иногда регулятор намеренно топит банки, а иногда всемисилами сохраняет их как действующие юридические лица. В условиях отсутствияобъективных критериев оценки работы ЦБ под оставшийся банковский секторзакладывается мина замедленного действия, которая может сработать неподконтрольно никому.Эксперт обратил внимание на тот факт, что по закону Центробанкявляется уникальным юридическим лицом, организационно-правовая форма которогонеизвестна. "Это и не коммерческая организация с одной стороны, и негосударственный орган с другой. В тех случаях, когда создаются сомнения в егообъективности и беспристрастности, утрачиваются законные основания дляпостановки вопроса об ответственности каждого конкретного должностного лица Центробанказа принятые им решения", – пояснил Гришанов.Завтра, 15 марта адвокат и другие эксперты соберутся в Москвеза круглым столом и обсудят уголовные иправовые аспекты ключевых споров с Центробанком. Участники постараютсявыработать дорожную карту банковского сообщества, то есть, определить, каквыстроить отношения с надзорным органом в новых ужесточившихся условиях. В дискуссиипримут участие пострадавшие клиенты и представители акционеров ликвидированныхбанков.Напомним,временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в"Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия наосуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал насторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.Банк"Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место поразмеру активов в банковской системе России.