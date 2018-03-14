На сайте YouTube опубликовали забавное видео, на котором спасатели города Сочи пытаются снять енота со столба. Специалисты долго мучились, даже пригнали специальный подъемник, но хищник справился сам.

На сайте YouTube опубликовали забавное видео, на котором спасателигорода Сочи пытаются снять енота со столба. Специалисты долго мучились, даже пригналиспециальный подъемник, но хищник справился сам.Животное пробовали прикормить, но не вышло, енот взял наживкуи начал медленно перемещаться на противоположный край фонаря, а потом засел прямо надпроезжей частью. У спасателей лопнуло терпение,и они попытались посадить его в мешок. У млекопитающего сдали нервы, он с высотыспрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему енот залез на фонарный столб,неизвестно.