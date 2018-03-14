Первый канал снимет сериал про похождения Сатаны в Москве. Деньги должно дать государство.

Первый канал снимет сериал про похождения Сатаны в Москве. Деньги должно дать государство.Николай Лебедев – постановщик блокбастеров "Легенда №17" и "Эпиаж" – займется экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Причем Ледебев станет не только режиссером проекта, но и напишет для него сценарийФильм с бюджетом в 800 млн рублей будет сниматься совместными усилиями рядя кинокомпаний и Первого канала. А одним из продюсеров, как сообщает, станет глава Первого канала Константин Эрнст.К съемкам полнометражного фильма по книге Булгакова шли больше 15 лет, и только сейчас, когда технологии стремительно развиваются, решено начать работу. Новая экранизация романа должна выйти не раньше 2021 года. А 20180-м проект будет претендовать на получение серьезной финансовой поддержки от Фонда киноНапомним, что роман Михаила Булгакова экранизировали несколько раз. Первую киноверсию в 1971 году сделал Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, фильм вышел на экраны лишь 17 лет спустя из-за разногласий постановщика и продюсеров. А в 2005 году на телеканале "Россия" был показан 10-серийный фильм Владимира Бортко.