Ангела Меркель в четвёртый раз возглавила правительство Германии. В здании Бундестага она приняла присягу, а уже к вечеру вместе с членами нового правительства проведёт первое заседание.

Ангела Меркель в четвёртый раз возглавила правительство Германии. В здании Бундестага она приняла присягу, а уже к вечеру вместе с членами нового правительства проведёт первое заседание.До последнего момента не было ясно, не только сможет ли Меркель оставить за собой ключевой пост, но и вообще, сможет ли Германия сформировать себе правительство из тех депутатов, которых выбрали несколько месяцев назад.Провал традиционных лидеров народных предпочтений в лице социал-демократов и их последовавшее затем решение уйти в оппозицию поставили Меркель в сложное положение.С одной стороны, она заранее позаботилась о том, чтобы очистить своё окружение от возможных соперников в борьбе за кресло канцлера. Самый очевидный из них, Франк-Вальтер Штайнмайер, благополучно переехал в президентский дворец, удовлетворив свои лидерские амбиции.С другой стороны, отсутствие соратников или хотя бы единомышленников в кругу лидеров малых партий Германии оставляли Меркель и союз ХДС/ХСС перед необходимостью искать компромисс с теми, к кому в лучшие времена даже не решились бы обратиться."Альтернатива для Германии" и "Левые" сразу были отнесены в разряд нерукопожатных. Оставались "Зелёные" и "Свободные демократы". Долгие недели переговоров казалось должны были, наконец, увенчаться успехом, но в последний момент, то ли СвДП не хватило обещанных бонусов, то ли при распределение портфелей в правительстве что-то пошло не так.Как бы то ни было, но в конце ноября СвДП вышло из переговорного процесса, оставив так и не рождённую коалицию в меньшинстве и в цейтноте.На горизонте всё отчётливее маячил роспуск парламента и досрочные выборы. Был и ещё один вариант.Меркель могла впервые в истории ФРГ пойти на создание "правительства меньшинства", но при этом она понимала, что это дорога в один конец. Затянувшиеся переговоры ясно демонстрировали несовместимость многопартийных интересов, а стало быть, принятие каждого закона грозило необходимостью идти на уступки малым партиям.Это, в свою очередь, раз за разом ослабляло бы позицию Меркель и как канцлера и как лидера ХДС. Финал был бы предопределён.Пришлось идти на крайние меры и любой ценой возвращать СДПГ из их добровольной оппозиции вновь в ряды правящей коалиции. Переговоры начались 27 ноября, а закончились уже в новом году.Понадобилось даже вмешаться всё тому же Штайнмайеру, вспомнившему о практике челночной дипломатии и проведшему не одно совещание с представителями ХДС/ХСС и СДПГ.Какова была цена, заплаченная Меркель за то, чтобы вновь стать канцлером Германии станет ясно после того, как будет озвучен список фамилий тех, кто займёт министерские кабинеты, а также станет ясен круг их полномочий.Уже сейчас ясно, что коалицию собирали почти силой, не считаясь с мнением рядовых членов. Примером тому стало само голосование по кандидатуре канцлера.При необходимых 355 голосах, свой бюллетень за Меркель отдали 364 депутата. А ведь коалиция насчитывает 399 из 709 кресел бундестага. 35 депутатов даже на тайном голосовании не стали поддерживать Меркель. Формальное, казалось, голосование едва не закончилось сенсационным провалом.Так что, говорить о том, что Германия преодолела правительственный кризис, пожалуй, пока рано.