56-летний сотрудник франкфуртской пекарни обнаружил в расположенной рядом с заведением мусорке кейс, в котором были аккуратно сложены 8 миллионов евро.

56-летний сотрудник франкфуртской пекарни обнаружил в расположенной рядом с заведением мусорке кейс, в котором были аккуратно сложены 8 миллионов евро.Как честный гражданин, он отнес свою находку в полицию, где высоко оценили поступок мужчины и выразили ему благодарность. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры фальшивые. Тем не менее, поддельные деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств, сообщает РИА Новости.