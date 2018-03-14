Федерация хоккея России на своем сайте сообщила, что начало производство в отношении главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрея Коваленко, который в любительском матче ударил главного арбитра Владислава Киселева.

Федерация хоккея России на своем сайте сообщила, что начало производство в отношении главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрея Коваленко, который в любительском матче ударил главного арбитра Владислава Киселева.ФХР отметила, что приняла решение руководствуясь принципами кодекса этики и в связи с обращением организаторов турнира. Кроме того, принято во внимание обращение арбитра Киселева в правоохранительные органы. Ранее руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги Сергей Смирнов сообщил ТАСС, что на Коваленко наложена бессрочная дисквалификация на участие в Кубке Вызова.