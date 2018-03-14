До шести человек выросло количество жертв отравления в подмосковном Ногинске. Ранее сообщалось, что ранее женщина и трое детей отравились газом. В жилом доме были обнаружены еще два тела.

До шести человек выросло количество жертв отравления в подмосковном Ногинске. Ранее сообщалось, что ранее женщина и трое детей отравились газом в поселке Красный электрик. В жилом доме были обнаружены еще два тела.Причины смерти этих людей полиция не уточняет, сообщает РИА Новости. Еще два тела были найдены в квартире этажом выше, отметили в пресс-службе главка МВД по Московской области. Поскольку тела были полуразложившимися, полиции предстоит установить время гибели людей.