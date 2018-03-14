Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную роль
артиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видит
ничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.
Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную роль
артиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видит
ничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.
Эксперт отметил, что только маленький ребенок считает, что актер должен играть героев —
мужественных, красивых и добрых. Взрослым же людям, по его мнению, от такого
видения ситуации должно быть смешно.
"Среди нас живут геи… Так
это же проблема общества, а не актера", – цитирует Щеглова Пятый канал. "Суть актерской
профессии – играть разные типажи", – заключил сексолог.
После публикации в Сети фото, на котором Алексей
целуется с мужчиной, по интернету
уже поползли различные слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Воробьева. Народ разгневан провокационными снимками. В частности, свое мнение высказал депутат Виталий Милонов. Парламентарий предположил, что "он сам
по себе такой".
Как писали Dni.Ru, российский
актер снялся в роли гея в новом сезоне сериала
"Нереально". Воробьев играет одного из конкурсантов шоу для знакомств
Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Для заветной роли Алексею пришлось не
только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.
Несмотря
на трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного
актера. К тому же, по имеющейся информации, ему пообещали хороший гонорар.
"Мой персонаж – самый непредсказуемый герой
этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это
человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии
саморазрушения", – рассказал актер.