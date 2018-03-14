Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную роль артиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видит ничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.

Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную рольартиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видитничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.Эксперт отметил, что только маленький ребенок считает, что актер должен играть героев —мужественных, красивых и добрых. Взрослым же людям, по его мнению, от такоговидения ситуации должно быть смешно."Среди нас живут геи… Такэто же проблема общества, а не актера", – цитирует Щеглова Пятый канал. "Суть актерскойпрофессии – играть разные типажи", – заключил сексолог.После публикации в Сети фото, на котором Алексейцелуется с мужчиной, по интернетууже поползли различные слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Воробьева. Народ разгневан провокационными снимками. В частности, свое мнение высказал депутат Виталий Милонов. Парламентарий предположил, что "он сампо себе такой".Как писали Dni.Ru, российскийактер снялся в роли гея в новом сезоне сериала"Нереально". Воробьев играет одного из конкурсантов шоу для знакомствАлексея Петрова – наркозависимого танцора. Для заветной роли Алексею пришлось нетолько сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.Несмотряна трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранногоактера. К тому же, по имеющейся информации, ему пообещали хороший гонорар."Мой персонаж – самый непредсказуемый геройэтого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но эточеловек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадиисаморазрушения", – рассказал актер.