Президент московского футбольного клуба Локомотив Илья Геркус рассказал о трансферных слухах вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука. По его словам, для покупки футболиста необходимо сделать безумное предложение.

Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус рассказал о трансферных слухах вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука. По его словам, для покупки футболиста необходимо сделать безумное предложение."Подходя к кофейне, вы понимаете, сколько там примерно стоит кофе. Так и с Миранчуком, примерная цена известна. Если "Зенит" хочет приобрести этого игрока, он должен сделать предложение, которое нас переубедит, — заявил Геркус, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Сейчас наши аргументы и контраргументы известны, мы продавать Алексея не хотим. Чтобы мнение поменялось, это должно быть безумное предложение. Делать такое никто не спешит".