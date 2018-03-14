В отношении экс-руководителя и владельца НПО Мостовик Олега Шишова возбуждено новое дело о неуплате налогов. По версии следствия, он не перечислил в бюджет в виде налога на доходы физических лиц 256,2 миллиона рублей, удержанные из зарплаты работников предприятия.

В отношении экс-руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова возбуждено новое дело о неуплате налогов. По версии следствия, он не перечислил в бюджет в виде налога на доходы физических лиц 256,2 миллиона рублей, удержанные из зарплаты работников предприятия.Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, деньги для расчетов с налоговыми органами счетах предприятия были, однако они были потрачены на другие цели.Ранее Олег Шишов уже был осужден за аналогичное преступление. 16 сентября 2016 года он был приговорен к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как установил суд, Шишов похитил около 157 миллионов рублей, полученных по фиктивным документам в качестве аванса на строительство окружной дороги Омска. Вынося приговор, омский суд тогда также учел приговор суда Владивостока за пособничество в растрате 1 миллиард рублей при строительстве океанариума.