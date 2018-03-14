Сорок девять человек покинули пригород Дамаска Восточная Гута по гуманитарному коридору. Это стало возможно благодаря переговорам с боевиками, которые контролируют район. Сейчас беженцам оказывают необходимую помощь, среди них есть больные и раненные.

Сорок девять человек покинули пригород Дамаска Восточная Гута по гуманитарному коридору. Как заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, это стало возможно благодаря переговорам с боевиками, которые контролируют район. Сейчас беженцам оказывают необходимую помощь, среди них есть больные и раненые.Напомним, что ранее Министерство обороны России заявило о подготовке провокации в Восточной Гуте. Туда свезли детей, женщин и стариков из разных районов Сирии. Также в пригороде Дамаска уже замечены печально известные "белые каски" и съемочные группы.По данным российских военных, боевики планируют имитировать химическую атаку и обвинить в ней руководство Республики. Таким образом, у коалиции под руководством США появится повод для ракетно-бомбового удара по правительственному кварталу Дамаска.В Минобороны РФ напомнили, что там работают российские специалисты и полицейские. Поэтому вооруженные силы защитят своих военнослужащих. Даже если для этого нужно будет уничтожать авиацию коалиции.