Британская
топ-модель и известная актриса Кара Делевинь опубликовала в своем микроблоге
провокационное фото. На снимке звезда фильма Валериан и город
тысячи планет предстала обнаженной.
Британская
топ-модель и известная актриса Кара Делевинь опубликовала в своем микроблоге
провокационное фото. На снимке звезда фильма "Валериан и город
тысячи планет" предстала обнаженной.
Знаменитость любит бунтовать и эпатировать публику.
Подруга певицы Рианны и любимая модель Карла Лагерфельда выложила в соцсеть
очередной снимок в стиле ню, который сделал для нее модный турецкий фотограф
Мерт Алас. Кстати, именно с ним выкладывала откровенные кадры Ирина Шейк.
На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной
с пеной. Ее взгляд исподлобья обращен в сторону фотографа. Интимные части
тела скрыты удачной позой. Кара выбрала для снимка малиновую помаду и того же
оттенка лак для ногтей. К слову, на снимке ее сверхгустые брови,
необычность которых во многом и дала девушке путевку
в мир моды, с этого ракурса выглядят вполне обычными.
Напомним, весной прошлого
года Делевинь отличилась необычным видом в нью-йоркском Метрополитен-музее, где
собрался весь цвет западного шоу-бизнеса. Причина – ежегодный бал Института
костюма. Модель вышла в свет в блестящем брючном костюме. Изюминкой образа
стала лысая голова (Кара побрилась для съемок), покрытая серебряной краской и
стразами.
Делевинь – одна из "стильных
людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет" по мнению американской версии
журнала Vogue. В рейтинге "50 супермоделей мира" профессионального портала
Models.com фотомодель занимает
пятое место. Известно, что Кара является бисексуалкой. Девушка встречалась с актрисой Мишель Родригез. В 2014—2016 годах у нее был роман с певицей Энни Кларк.
В сентябре 2016 года пара рассталась.