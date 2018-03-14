Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь опубликовала в своем микроблоге провокационное фото. На снимке звезда фильма Валериан и город тысячи планет предстала обнаженной.

Британскаятоп-модель и известная актриса Кара Делевинь опубликовала в своем микроблогепровокационное фото. На снимке звезда фильма "Валериан и городтысячи планет" предстала обнаженной.Знаменитость любит бунтовать и эпатировать публику.Подруга певицы Рианны и любимая модель Карла Лагерфельда выложила в соцсетьочередной снимок в стиле ню, который сделал для нее модный турецкий фотографМерт Алас. Кстати, именно с ним выкладывала откровенные кадры Ирина Шейк.На фото Кара Делевинь лежит боком в ваннойс пеной. Ее взгляд исподлобья обращен в сторону фотографа. Интимные частитела скрыты удачной позой. Кара выбрала для снимка малиновую помаду и того жеоттенка лак для ногтей. К слову, на снимке ее сверхгустые брови,необычность которых во многом и дала девушке путевкув мир моды, с этого ракурса выглядят вполне обычными.Напомним, весной прошлогогода Делевинь отличилась необычным видом в нью-йоркском Метрополитен-музее, гдесобрался весь цвет западного шоу-бизнеса. Причина – ежегодный бал Институтакостюма. Модель вышла в свет в блестящем брючном костюме. Изюминкой образастала лысая голова (Кара побрилась для съемок), покрытая серебряной краской истразами.Делевинь – одна из "стильныхлюдей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет" по мнению американской версиижурнала Vogue. В рейтинге "50 супермоделей мира" профессионального порталаModels.com фотомодель занимаетпятое место. Известно, что Кара является бисексуалкой. Девушка встречалась с актрисой Мишель Родригез. В 2014—2016 годах у нее был роман с певицей Энни Кларк.В сентябре 2016 года пара рассталась.