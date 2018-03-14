Исследовательская группа из Эдинбургского университета провела масштабный эксперимент, сравнив вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Ученые обнаружили более 500 генов, которые тесно связаны с интеллектом.

Исследовательскаягруппа из Эдинбургского университета провела масштабный эксперимент, сравниввариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Ученые обнаружили более500 генов, которые тесно связаны с интеллектом.Экспертамудалось определить коэффициент интеллекта IQ независимой группы людей,анализируя только их ДНК. Результаты показали, что от 50 % до 80 %интеллектуальных способностей передается именно по наследству, сообщает издание The Herald."Нашеисследование выявило, какие именно гены отвечают за интеллект. Более того,возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те жегены", – передает руководитель исследовательского проекта Айан Дири.Также было установлено, что наличие"интеллектуальных" генов существенно сокращает риск таких заболеваний ипсихических расстройств, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения иожирение. В свою очередь, низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан сболее ранней смертью.Открытие ученыхтакже поднимает моральную сторону вопроса. Манипуляции с генами младенцев,которые станут возможны в будущем, позволят богатым людям иметь более умноепотомство. Эксперты уже высказывали опасениянасчет того, что способность выбирать эмбрионы на основе их "интеллектуальныхгенов" посредством генной инженерии может привести к потере разнообразия индивидов.Ранее в текущемгоду сообщалось, что 52 гена, связанные с уровнем интеллекта, были обнаруженыпосле аналогичного исследования с участием более 78 тысяч человек.