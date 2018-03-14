Исследовательская
группа из Эдинбургского университета провела масштабный эксперимент, сравнив
вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Ученые обнаружили более
500 генов, которые тесно связаны с интеллектом.
Исследовательская
группа из Эдинбургского университета провела масштабный эксперимент, сравнив
вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Ученые обнаружили более
500 генов, которые тесно связаны с интеллектом.
Экспертам
удалось определить коэффициент интеллекта IQ независимой группы людей,
анализируя только их ДНК. Результаты показали, что от 50 % до 80 %интеллектуальных способностей передается именно по наследству, сообщает издание The Herald.
"Наше
исследование выявило, какие именно гены отвечают за интеллект. Более того,
возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же
гены", – передает руководитель исследовательского проекта Айан Дири.
Также было установлено, что наличие
"интеллектуальных" генов существенно сокращает риск таких заболеваний и
психических расстройств, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и
ожирение. В свою очередь, низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с
более ранней смертью.
Открытие ученых
также поднимает моральную сторону вопроса. Манипуляции с генами младенцев,
которые станут возможны в будущем, позволят богатым людям иметь более умное
потомство. Эксперты уже высказывали опасения
насчет того, что способность выбирать эмбрионы на основе их "интеллектуальных
генов" посредством генной инженерии может привести к потере разнообразия индивидов.
Ранее в текущем
году сообщалось, что 52 гена, связанные с уровнем интеллекта, были обнаружены
после аналогичного исследования с участием более 78 тысяч человек.