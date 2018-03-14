Довольно-таки часто во сне можно встречать родных или просто знакомых, которые ушли от нас в мир иной. Встречи с ними могут нести разный смысл: иногда решение психологических проблем, а порой какое-либо предупреждение.

Довольно-таки часто во сне можно встречать родных или простознакомых, которые ушли от нас в мир иной. Встречи с ними могут нести разныйсмысл: иногда решение психологических проблем, а порой какое-либопредупреждение.Многие опасаются подобных встреч, думая, что "за ними пришли",однако это далеко не так. Крайне редко покойники приходят чтобы позвать засобой, чаще скорее наоборот — помочь прожить счастливую идолгую жизнь. Сныс мертвецами принято трактовать как предупреждение. Если вас навестил покойный, и вы беседуете с ним – вас ждет событие. Будьте осторожны вконтактах: в окружении есть . Приснилась покойная – это сигнал огрядущей и о том, что следует быть сдержанней и не проявлять к .Видеть в сновидении или , которого нет в живых, означает, что кто-тонуждается в вашей . А на вопрос о том, к чему снится умерший человек, ведущий с вами диалог, сонник отвечает, что покойник ждет от вас важные слова,которые могут предотвратить предстоящую . В случае если покойный во времявашего сновидения выглядит живым и счастливым, то это значит, что кто-то плохона вас влияет, и вы рискуете понести серьезные убытки.Фрейдполагал, что если во сне к вамприходит усопший, то это сновидение является пророчащим. Это символизирует предупреждение или пожелания.Такие сны требуют тщательного анализа – необходимоприслушаться к сказанному мертвецом. Ванга же считала, что если пришедший покойник во сне , скоро выстолкнетесь с несправедливостью. Множество умерших людей предвещаетили страшную глобальную . Приснился покойный – ждите перемен, атакже прислушайтесь к нему. Возможно, он вас предупреждает о чем-то важном.По соннику Мишеля Нострадамуса обнимать и трогать усопшего – пытаться перехитрить , а такжеизбавиться от них наяву. Если покойник будет звать вас с собой – неидите, иначе тяжело заболеете и погрузитесь в затяжную депрессию. Мертвец, который сетует на свое , насамом деле пытается донести до вас, что ему нет покоя на том свете. Обнаженныйпокойник символизирует полное упокоение .