Довольно-таки часто во сне можно встречать родных или просто
знакомых, которые ушли от нас в мир иной. Встречи с ними могут нести разный
смысл: иногда решение психологических проблем, а порой какое-либо
предупреждение.
Довольно-таки часто во сне можно встречать родных или просто
знакомых, которые ушли от нас в мир иной. Встречи с ними могут нести разный
смысл: иногда решение психологических проблем, а порой какое-либо
предупреждение.
Многие опасаются подобных встреч, думая, что "за ними пришли",
однако это далеко не так. Крайне редко покойники приходят чтобы позвать за
собой, чаще скорее наоборот — помочь прожить счастливую и
долгую жизнь. Сны
с мертвецами принято трактовать как предупреждение. Если вас навестил покойный
, и вы беседуете с ним – вас ждет событие. Будьте осторожны в
контактах: в окружении есть . Приснилась покойная – это сигнал о
грядущей и о том, что следует быть сдержанней и не проявлять к .
Видеть в сновидении или , которого нет в живых, означает, что кто-то
нуждается в вашей . А на вопрос о том, к чему снится умерший человек, ведущий с вами диалог, сонник отвечает, что покойник ждет от вас важные слова,
которые могут предотвратить предстоящую . В случае если покойный во время
вашего сновидения выглядит живым и счастливым, то это значит, что кто-то плохо
на вас влияет, и вы рискуете понести серьезные убытки.
Фрейд
полагал, что если во сне к вам
приходит усопший, то это сновидение является пророчащим. Это символизирует предупреждение или пожелания.
Такие сны требуют тщательного анализа – необходимо
прислушаться к сказанному мертвецом. Ванга же считала, что если пришедший покойник во сне , скоро вы
столкнетесь с несправедливостью. Множество умерших людей предвещает
или страшную глобальную . Приснился покойный – ждите перемен, а
также прислушайтесь к нему. Возможно, он вас предупреждает о чем-то важном.
По соннику Мишеля Нострадамуса обнимать и трогать усопшего – пытаться перехитрить , а также
избавиться от них наяву. Если покойник будет звать вас с собой – не
идите, иначе тяжело заболеете и погрузитесь в затяжную депрессию. Мертвец, который сетует на свое , на
самом деле пытается донести до вас, что ему нет покоя на том свете. Обнаженный
покойник символизирует полное упокоение .