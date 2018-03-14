Елена Темникова рассказала, что якобы Ольга Бузова сломала дверь гримерки, когда была в Оренбурге с концертом. По словам популярной исполнительницы, после инцидента помещение освятили.

Елена Темникова рассказала, что якобы Ольга Бузова сломала дверь гримерки, когда была в Оренбурге с концертом. По словам популярной исполнительницы, после инцидента помещение освятили.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Елена Темникова опубликовала видео, сделанное в помещении, где должно было состояться ее выступление. Как оказалось. артистка прибыла в Оренбург вскоре после того, как там дала концерт ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.На видео Темникова запечатлела разбитую дверь. "Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда, нет. Ну, местные сказали... Мы уже в гримерке..." – сообщила Темникова. Далее артистка со смехом поведала новую информацию."Жаль, что я это не сняла. Мне... Я сказала: "Ну, там, наверно, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку" Бое мой, ужас какой", – рассказала Елена Темникова. Отметим, что вскоре эта запись исчезла, но ушлые пользователи Сети умудрились скопировать ее.Реакция широких масс оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики высказали мнение, что Елена Темникова просто пиарится на имени более удачливой Ольги Бузовой. Другие обрушились на поющую ведущую с критикой. Третьи высказали предположение, что Бузова не совсем здорова и просто борется со стрессом."Мда, кто на что горазд, темникова завидовала бы меньше))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фу фу мерзкая можно темникову тоже не слушать", "Бошку бы себе сломала", "ну , прям подруга была Бузовой теперь косвенно над ней глумится", "Ждем ответочку от Бузовой. 😕 Обычно она не молчит на подобные вещи", "Мда, баузова больная на голову просто", "на концерты к Темниковой столько людей не ходит, как к Бузовой. Уже не знают, как еще зацепить Ольгу, завидуют ее бешеной популярности, могла бы и не выкладывать это", "Как то не красиво это выходит. Ну рассказали ей так зачем это снимать и выставлять подколола. Я конечно не поклонница Бузовой но она себя так не ведет как многие звезды не сплетничает а занимается своей карьерой", – высказались интернет-пользователи .