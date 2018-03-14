Дональд Трамп заставил Рекса Тиллерсона съесть завядший салат. Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутые отношения между президентом США и бывшим госсекретарем.

Дональд Трамп заставил Рекса Тиллерсона съесть завядший салат.Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутыеотношения между президентом США и бывшим госсекретарем.Инцидент, о котором пишет The Wall Street Journal, произошел еще во время поездки Дональда Трампа по странам Азии. Во время визита в Китай на приеме в парламенте страны президент заметил, что госсекретарь непритронулся к салату, который, надо отметить, изрядно заветрился.Трамп забеспокоился, что принимающая сторонаможет обидеться. "Рекс, ешь салат!" – приказал лидер США госсекретарю. Тот в ответ лишьрассмеялся. По мнению американских журналистов, этот эпизод иллюстрирует неловкие отношения междуполитиками.Трамп отправил Тиллерсона в отставку 13 марта. Новым руководителем Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатуране утверждена конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавыГосдепа Джон Салливан.Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась давно и связана с разногласиями. В то же время в Беломдоме рассказали, что Дональд Трамп хочет сформировать новую команду передпереговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном."Он сделает фантастическую работу", – написалТрамп о Помпео на своей странице в соцсети. Новым директором ЦРУ станетзамглавы ведомства Джина Хаспел. Она будет первой женщиной, возглавившейспецслужбу.