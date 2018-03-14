Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат.
Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутые
отношения между президентом США и бывшим госсекретарем.
Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат.
Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутые
отношения между президентом США и бывшим госсекретарем.
Инцидент, о котором пишет The Wall Street Journal, произошел
еще во время поездки Дональда Трампа по странам Азии. Во время визита в Китай,
на приеме в парламенте страны, президент заметил, что госсекретарь не
притронулся к салату – который, надо отметить, изрядно заветрился.
Трамп обеспокоился, что нетронутое блюдо принимающая сторона
может расценить как обиду. "Рекс, ешь салат", – приказал президент
госсекретарю. Но тот в ответ лишь
рассмеялся. По мнению американских журналистов, этот эпизод отлично иллюстрирует неловкие отношения между
политиками.
13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой
Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура
не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы
Госдепа Джон Салливан.
Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась
уже долгое время и связана с разногласиями во мнениях. В то же время в Белом
доме рассказали, что Трамп сделал это, чтобы сформировать новую команду перед
переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
"Он сделает фантастическую работу", – написал
Трамп о Помпео на своей странице в соцсети. Новым директором ЦРУ станет
замглавы ведомства Джина Хаспел. Она будет первой женщиной, возглавившей
спецслужбу.