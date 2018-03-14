Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат. Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутые отношения между президентом США и бывшим госсекретарем.

Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат.Американские СМИ этим неловким эпизодом решили проиллюстрировать натянутыеотношения между президентом США и бывшим госсекретарем.Инцидент, о котором пишет The Wall Street Journal, произошелеще во время поездки Дональда Трампа по странам Азии. Во время визита в Китай,на приеме в парламенте страны, президент заметил, что госсекретарь непритронулся к салату – который, надо отметить, изрядно заветрился.Трамп обеспокоился, что нетронутое блюдо принимающая сторонаможет расценить как обиду. "Рекс, ешь салат", – приказал президентгоссекретарю. Но тот в ответ лишьрассмеялся. По мнению американских журналистов, этот эпизод отлично иллюстрирует неловкие отношения междуполитиками.13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главойГосдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатуране утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавыГосдепа Джон Салливан.Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждаласьуже долгое время и связана с разногласиями во мнениях. В то же время в Беломдоме рассказали, что Трамп сделал это, чтобы сформировать новую команду передпереговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном."Он сделает фантастическую работу", – написалТрамп о Помпео на своей странице в соцсети. Новым директором ЦРУ станетзамглавы ведомства Джина Хаспел. Она будет первой женщиной, возглавившейспецслужбу.