Выстрел в голову оборвал жизнь 48-летнего сотрудника крупнейшей нефтяной компании Колумбии, ранним утром 9 марта вместе с братом собиравшегося на работу.

Выстрел в голову оборвал жизнь 48-летнего сотрудника крупнейшей нефтяной компании Колумбии, ранним утром 9 марта вместе с братом собиравшегося на работу, сообщает El Pilon. Камера наблюдения зафиксировала момент жестокой расправы.Убийца, как полагают следователи, выслеживал Селсо Круза, поскольку знал о его привычке пить кофе на пороге собственного дома в Агуачике. Свою жертву он дожидался на обочине, приняв вид только проснувшегося бездомного, собирающего свои пожитки. Приблизившись к пикапу, киллер сорвал с ружья старое покрывало, позвал Селсо и тут же выстрелил ему в голову. Брат убитого попытался задержать злоумышленника, но тот припугнул его оружием и скрылся.Скончавшийся на месте Круз на протяжении последних 10 лет работал сварщиком в нефтяной компании EcoPetrol, однако полицейские не связывают убийство с его профессиональной деятельностью, полагая, что причиной стала бытовая ссора.