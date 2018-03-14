На строительство метро петербургские власти планируют ежегодно выделять 30 миллиардов рублей.

В Петербурге начали проектировать кольцевую линию метро, предпроектные работы планируется завершить до конца этого года, а линию построить до 2030-го, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.Строительство 1 километра метро, по его словам, стоит около 8 миллиардов рублей, что не намного дешевле прокладки 1 километра линии частного трамвая (6-8 миллиардов). На строительство метро петербургские власти планируют ежегодно выделять 30 миллиардов рублей.В этом году, сообщил Албин, в Петербурге планируют сдать пять новых станций метро. Две из них – "Новокрестовская" и "Беговая" Невско-Василеостровской линии - строятся к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в этом году.Еще три станции – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Южная" - относятся к Фрунзенскому диаметру метрополитена.В настоящее время петербургское метро объединяет 5 линий с 67 станциями. Подземка перевозит более 2 миллионов человек в сутки.