Участником может стать любой россиянин, предварительно подавший заявку в Оргкомитет.

Министерство спорта Российской Федерации, Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей и группа телеканалов MusicBox объявляют Конкурс композиторов и поэтов на лучшую песню к Чемпионату Мира по футболу. Никаких возрастных ограничений для творчества нет. Участником может стать любой россиянин, предварительно подавший заявку в Оргкомитет. Председатель жюри - Народный Артист России, футбольный болельщик с большим стажем, легендарный композитор Вячеслав Добрынин. Победившие песни будут транслироваться на всех стадионах страны, принимающих матчи мундиаля. Ранее на этой неделе в Интернете появился гимн к чемпионату мира по футболу.