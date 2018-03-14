Мужчина планировал сбыть на территории города Александрова смесь, содержащую в своем составе героин, массой почти 400 граммов.

В начале марта текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Александровскому району в ходе проведения оперативных мероприятий задержали на территории города Александрова 33-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, причастного к незаконному обороту наркотических средств.В ходе осмотра номера гостиницы, в котором проживал подозреваемый, оперативники обнаружили и изъяли шестнадцать фольгированных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри.Результаты проведенной впоследствии экспертизы показали - в свертках находилась наркотическая смесь, содержащая в своем составе героин, массой 381,32 грамма.По имеющейся у полицейских информации задержанный планировал сбыть крупную партию наркотического средства на территории города Александрова бесконтактным способом, то есть через систему тайников-закладок.В настоящее время следственным отделом Александровского ОМВД в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере). Фигурант заключен под стражу.