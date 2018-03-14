В Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов. Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.

Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак вовремя предвыборных теледебатов.Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились."Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто:Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется стольэмоциональная реакция", – передает Telegram-канал Методичка. При этом к посту привязано видео, накотором звезда проявила свои чувства слишком открыто.Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез.Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов.Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.Матеирал дополняется