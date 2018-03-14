В
Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во
время предвыборных теледебатов.
Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.
В
Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во
время предвыборных теледебатов.
Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.
"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто:
Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь
эмоциональная реакция", – передает Telegram-канал Методичка. При этом к посту привязано видео, на
котором звезда проявила свои чувства слишком открыто.
Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез.Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов.
Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.
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