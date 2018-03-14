С момента выхода на рынок в феврале 2016 года хэтчбек Lada Xray постоянно показывал рост продаж и даже ставил в них рекорды. Но в этом году все изменилось.

С момента выхода на рынок в феврале 2016 года хэтчбек Lada Xray постоянно показывал рост продаж и даже ставил в них рекорды. Но в этом году все изменилось.