В ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти действуют по принципу подозрение - царица доказательств, считает глава МИД России Сергей Лавров.

В ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти действуют по принципу "подозрение — царица доказательств", считает глава МИД России Сергей Лавров."Для них не признание — царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств", — заявил российский министр иностранных дел на пресс-конференции в Москве. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Так дело не пойдет", — подчеркнул Сергей Лавров, добавив, что в Москве намерены отстаивать международное право.Он напомнил, что в России так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, хотя англичан уведомляли, что будут готовы ответить на такой запрос после получения образца отравляющего вещества.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам до Лондона была доведена информацию о своей непричастности к отравлению Скрипаля."Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", — подчеркнул при этом Песков.