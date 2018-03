Воздушное судно совершило вынужденную посадку практически сразу после взлета. В результате жесткого аварийного приземления самолет частично разрушился. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал.

Аварийная посадка самолета Cessna, совершенная пилотом в городе Киссимми в штате Флорида на юго-востоке США, попала в объектив камеры наблюдения.This is video courtesy of Janer Suarez of the #plane crash in Kissimmee Tuesday. No one was injured. @WESH pic.twitter.com/3uX9qksO89— Gail Paschall-Brown (@gpbwesh) 14 марта 2018 г.Днем во вторник, 13 марта, небольшое воздушное судно, на борту которого находилось два человека, взлетело из местного аэропорта.Практически сразу после этого мужчина, управлявший самолетом, был вынужден заняться поиском площадки для аварийного приземления по причине технических неисправностей.Cessna совершила посадку на Martin Luther King Road, где в тот момент, к счастью, не было машин.Самолет частично разрушился, в результате инцидента никто не пострадал, сообщают СМИ.Обстоятельства произошедшего изучают сотрудники Национальной комиссии по безопасности на транспорте.