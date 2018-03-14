Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своей печалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма Гардемарины, вперед! пожелала крестной дочери покоиться с миром.

Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своейпечалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма"Гардемарины, вперед!" пожелала "крестной дочери" покоиться с миром."Теперь ты не только художник-постановщик моегофильма, нашего фильма "Камень, ножницы, бумага", но и Ангел-хранитель.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.) 40 дней...Светлая память, крестная дочь… покойся с миром", – написала Лютаева в микроблогео смерти художницы Екатерины Залетаевой. Приэтом она разместила фото подруги, на котором та изображена в белом берете, спронзительным устремленным вдаль взглядом.На протяжениинескольких месяцев она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению,болезнь победила, и женщина умерла в возрасте 51 года. Подписчики артистки выразили своисоболезнования по поводу утраты. "Какаякрасивая женщина. Столько света в глазах и столько же грусти. Царство Небесное!",– прокомментировал пост один из фолловеров.Как писали Dni.Ru, о страшном диагнозе своей подруги Татьяна Лютаева сообщила подписчикамв декабре 2017 года. Тогда она еще надеялась на благополучный исход болезни.Екатерина Залетаева –российская художница, работающая преимущественно в кино. На должностихудожника-постановщика она работала над такими картинами, как "ДМБ","Даун Хаус", "Глянец", "Кококо", "В движении"и другими.