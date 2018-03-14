Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своей
печалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма
Гардемарины, вперед! пожелала крестной дочери покоиться с миром.
Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своей
печалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма
"Гардемарины, вперед!" пожелала "крестной дочери" покоиться с миром.
"Теперь ты не только художник-постановщик моего
фильма, нашего фильма "Камень, ножницы, бумага", но и Ангел-хранитель.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.) 40 дней...
Светлая память, крестная дочь… покойся с миром", – написала Лютаева в микроблоге
о смерти художницы Екатерины Залетаевой. При
этом она разместила фото подруги, на котором та изображена в белом берете, с
пронзительным устремленным вдаль взглядом.
На протяжении
нескольких месяцев она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению,
болезнь победила, и женщина умерла в возрасте 51 года. Подписчики артистки выразили свои
соболезнования по поводу утраты. "Какая
красивая женщина. Столько света в глазах и столько же грусти. Царство Небесное!",
– прокомментировал пост один из фолловеров.
Как писали Dni.Ru, о страшном диагнозе своей подруги Татьяна Лютаева сообщила подписчикам
в декабре 2017 года. Тогда она еще надеялась на благополучный исход болезни.
Екатерина Залетаева –
российская художница, работающая преимущественно в кино. На должности
художника-постановщика она работала над такими картинами, как "ДМБ",
"Даун Хаус", "Глянец", "Кококо", "В движении"
и другими.