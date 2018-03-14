Главный тренер санкт-петербургского Зенита Роберто Манчини перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с немецким Лейпцигом заявил, что его команде проще играть в европейском турнире.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" заявил, что его команде проще играть в европейском турнире."Мы ожидаем завтра 43 тысячи зрителей, возможно, будет больше. В Лиге Европы "Зениту" играть значительно проще, потому что в этом турнире все команды стремятся выиграть, а в чемпионате России все стремятся не проиграть, — сказал Манчини, которого цитирует РИА Новости. — Я бы сказал, что для меня Лига Европы более важное соревнование, но при этом в обоих турнирах мы будем стараться достичь максимального результата. Для меня важны все соревнования".