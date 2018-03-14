Пьяную саратовчанку отказался встретить муж. В результате мать троих детей погибла по пути домой.

Пьяную саратовчанку отказалсявстретить муж. В результате мать троих детей погибла по пути домой.Дама отправиласьотмечать с подругами Международный женский день. Поздно вечером, уже изрядновыпив, барышня позвонила домой своему супругу и попросила встретить ее.Обиженный муж отчитал ее за пьянство и забирать наотрез отказался. Жительнице Саратовапришлось самостоятельно добираться домой. Она вызвала такси, которое доставилоее к подъезду.Проснувшись утром мужчина увидел огромное количествопропущенных вызовов от жены. Самой супруги дома не было. Он несколько разпозвонил ей, но та не ответила. Спустя какое-то время полиция обнаружила тело женщины недалеко от дома в сугробе. Судя повсему, выйдя из такси, она упала. Рядом никого не оказалось, и саратовчанка замерзла насмерть, сообщает .Добавим,что недавно Dni.Ru уже освещали похожий случай. Он также произошел в Саратове. Насмертьзамерзли двое мужчин. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечалаДень рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, чтоне хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. Понекоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в09:00 мск, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустякакое-то время воспитательница обратила внимание, что одного малыша не хватает.Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45 мск.Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышка замерзланасмерть. По версии руководства детскогосада, девчушке стало плохо на прогулке.