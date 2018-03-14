Сегодня все говорят о том, что Цымбалюк-Романовская отобрала у Армена Джигарханяна три квартиры. Но как ей это удалось? Секрет раскрыла Элина Мазур, которая долгое время общалась с бывшей женой артиста в курсе всех ее дел.

Сегодня все говорят о том, что Цымбалюк-Романовская отобрала у Армена Джигарханяна три квартиры. Но как ей это удалось? Секрет раскрыла Элина Мазур, которая долгое время общалась с бывшей женой артиста в курсе всех ее дел."Квартир Виталина не крала, – ошарашила Элина Мазур. – Цымбалюк-Романовская совершила абсолютно честную сделку по их приобретению, и провернула ее до брака, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут"."Другое дело, откуда она взяла деньги на покупку, – продолжает Элина. – Я провела достаточно глубокое расследование и выяснила, что ни на Украине, ни в России, куда она прибыла приблизительно в 2006 году, она не имела таких источников дохода, которые бы позволили ей купить хотя сарай в Тамбовской области. А купила она квартиры на деньги Артура Согомоняна, который, будучи банкиром и бизнесменом, снял средства со своих счетов и подарил их Армену Борисовичу на покупку квартиры, все при этом задекларировав и заплатив налоги. Еще одну квартиру Виталина просто переписала на себя, причем подделав подписи Согомоняна. Это мошенничество чистой воды""Кроме того, она получила 15 миллионов рублей от продажи доли квартиры Армена Борисовича в Староконюшенном переулке. И денежные средства Джигарханяну по его требованию она не вернула. Еще 198 тысяч долларов она просто сняла со счета Джигарханяна", – цитирует Мазур журналГоворят, что все преследования Цымбалюк-Романовской могут прекратиться, если она вернет Артур Согомоняну стоимость двух квартир, которые сегодня находятся в ее собственности. Еще одну квартиру – в "Рублевском предместье", где сегодня живут родители Виталины, – Согомонян и Джихарханян, якобы, готовы оставить украинской пианистке. Мол, заслужила, заботясь об актере и наваривая ему вкусный клюквенный компот.