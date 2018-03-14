Дмитрий Медведев считает, что можно констатировать преодоление экономикой России кризиса 2014-2015 годов. На заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России глава правительства сказал, что инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки являются надежными.

Дмитрий Медведев считает, что можно констатировать преодоление экономикой России кризиса 2014-2015 годов. На заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" глава правительства сказал, что "инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки являются надежными".Премьер-министр отметил, что показатели, достигнутые на сегодняшний день, общеизвестны, но предпочел расставить акценты, "потому что информации много, и далеко не вся эта информация является справедливой, а часто просто сбалансированной и правдивой".Как уточняет "Интерфакс", по итогам прошлого года рост ВВП составил приблизительно 1,5%. При этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень потребительской инфляции — порядка 2,5%. Доходы федерального бюджета за 2017 год — около 15 триллионов рублей, сообщил Медведев.Хорошие темпы роста показали ведущие отрасли экономики страны, заметил премьер.